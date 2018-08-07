У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У северо-восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 243 километрах к северо-востоку от населенного пункта Офунато», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на севере Чили в административном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Икике.