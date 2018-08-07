В Госдуму внесли законопроект о полномочиях президента при присвоении гражданства

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить президента России полномочием определять категории иностранцев, имеющих право на получение гражданства в упрощенном порядке. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту, данный законопроект позволит президенту России определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Как отмечается, это решение позволит президенту выдавать гражданство России в упрощенном порядке «соотечественникам, проживающим в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой».