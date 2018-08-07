Убитого в ЦАР Александра Расторгуева похоронили в Москве

На Троекуровском кладбище похоронили убитого в Центральноафриканской республике режиссера Александра Расторгуева. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, проститься с Расторгуевым пришли десятки родственников, друзей и коллег, которые принесли цветы и его фотографии.

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Как отмечается, гражданская панихида по убитому в ЦАР режиссеру прошла в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

О том, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, стало известно 31 июля. По факту убийства журналистов СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Булатниковском кладбище похоронили Кирилла Радченко.