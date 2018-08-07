Российские дипломаты выехали в тюрьму к задержанному ФБР россиянину

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что российские дипломаты выехали к Максиму Суверину, который был задержан ФБР по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время дипломаты России направились на встречу с задержанным.

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Он также подчеркнул, что результаты данной встречи пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что посольство России в США обратилось в Госдеп для получения разъяснений в связи с задержанием на территории страны граждан России.

Также стало известно, что в США назвали имена задержанных ФБР россиян.