В посольстве рассказали о состоянии пострадавшей в Черногории россиянки

В посольстве России в Черногории заявили, что состояние россиянки, которая была сбита катером в Которском заливе, стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, пострадавшая была прооперирована в больнице города Котор.

Как отмечается, ситуация вокруг инцидента с россиянкой находится на контроле посольства России.

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Ранее сообщалось, что в Черногории в Которском заливе Адриатического моря на 28-летнюю российскую туристку Ксению Корзову налетел скоростной катер.

Как отмечалось, россиянка с различными травмами была доставлена в больницу города Котор.