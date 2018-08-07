В Петербурге УФСИН проверяет сообщения о пытках заключенных

Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о начале проверки по факту публикации в СМИ сообщений о пытках заключенных.

«В настоящее время в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее сообщалось, что в Калининграде арестовали заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №9 (ИК-9) майора внутренней службы Даврона Хакимова по результатам проверки после смерти задержанного в камере.