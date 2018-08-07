СК: виновника взрыва в Ижевске с семью жертвами признали невменяемым

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Алексея Копытова, из-за действий которого произошел взрыв в жилом доме в Ижевске, в результате которого погибли семь человек.

«По данным следствия, Алексей Копытов, проживавший в жилом доме в городе Ижевске, в ноябре 2017 года почве хронического расстройства, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, отсоединил шланг газовой плиты от трубы газораспределения и закрыл все окна и входную дверь», — говорится в тексте официального сообщения.

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Сообщается, что по данному делу было утверждено постановление о направлении его в суд с целью применения принудительных мер медицинского характера в отношении Копытова.

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