Британия пригласила экспертов ОЗХО для дополнительных исследований по инциденту в Эймсбери

Великобритания пригласила экспертов ОЗХО для сбора дополнительных образцов по инциденту с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении МИД Британии.

«Независимые технические эксперты ОЗХО были приглашены вернутся в страну, чтобы продолжить их работу по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Британии.

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Заместитель постоянного представителя Великобритании в ОЗХО обратился к генеральному директору Организации, предложив оказать помощь в работе, уже имевшей место ранее, в соответствии со статьей VIII 38 (e) Конвенции о химическом оружии.

Отмечается, что ходе визита эксперты ОЗХО соберут больше образцов, которые будут проанализированы в авторитетных международных лабораториях, обозначенных ОЗХО.

Накануне в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщения СМИ о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери являются спекуляцией.