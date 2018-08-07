В Германии пару приговорили к 12 годам тюрьмы за продажу сына педофилам через интернет

В Германии 48-летняя женщина была приговорена к 12,5 годам тюремного заключения за продажу 10-летнего сына педофилам через интернет, пишет немецкая газета Die Welt.

Мать и ее сожитель обвиняются в принудительной проституции ребенка женщины.

Суд на юго-западе Германии в городе Фрайбург постановил 12-летний срок тюремного заключения в отношении 39-летнего сожителя женщины. Ранее мужчина уже был судим, отмечает издание.

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Отмечается, что почти все совершенное над ребенком насилие записывалось на видео, а потом распространялось в даркнете — скрытой сети интернета. Как сообщает Die Welt, мать и ее сожитель подвергали насилию и продавали своего ребенка более двух лет.

По данным издания, в суде фигурирует не менее 60 случаев насилия над ребенком.

Пару арестовали еще осенью в прошлом году. Ребенка забрали из семьи в марте прошлого года, в настоящее время он живет с приемными родителями и находится под государственной опекой.

Отмечается, что вердикт суда также предполагает выплату компенсации $49 тыс. мальчику и еще одной жертве — трехлетней девочке, над которой осужденная пара также совершала насилие.

Как уточняет Die Welt, мать признала совершение незаконных действий, однако не смогла объяснить их мотив. Адвокат заявил, что мать не планирует обжаловать решение суда.

Как отмечает издание Kronen Zeitung, этот случай жестокого обращения с детьми стал одним из самых серьезных в Германии.