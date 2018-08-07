«Известия»: россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений

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Россияне получат возможность забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений, пишут «Известия».

Как рассказали в «Почте России», для того, чтобы воспользоваться нововведением необходимо будет завести электронную подпись.

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Нововведение коснется всех отправлений, которые не нужно оплачивать.

Заполнить форму для получения такой подписи можно в почтовом отделении или на сайте.

Пройдя процедуру регистрации, нужно будет назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления и получить пуш-уведомление с кодом.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз.