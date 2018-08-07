В США назвали имена задержанных ФБР россиян

Представитель минюста США Николь Навас Оксман назвала имена пяти человек, которых ФБР задержало на территории страны в связи с подозрением в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, среди задержанных в США четыре человека являются гражданам России. ФБР задержало Максима Суверина, Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного, Николая Тупикина и Кирилла Дедусева.

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Уточняется, что их задержали из-за дела о крупной мошенничестве, связанном с продажей автомобилей. Ущерб от их действий оценивается в $4,5 млн. Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина --1 августа, а Дедусева — 2 августа

Ранее сообщалось, что в США ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.