В фонде Доктора Лизы прокомментировали информацию о деле о злоупотреблении

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что новое руководство фонда «Справедливой помощи Доктора Лизы» намерено провести полный аудит, когда получит доступ к счетам и финансовым документам, сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в благотворительном фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы».

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Федотов рассказал, что в течение последних двух месяцев велась доследственная проверка по заявлениям одного из бывших сотрудников фонда. Он не исключил, что уголовное дело могло быть заведено по ее результатам.

По его словам, в последние два месяца в фонд пришло новое руководство. Он напомнил, что раньше эту должность занимала Ксения Соколова, теперь ее сменила Татьяна Константинова. В состав правления организации вошли муж погибшей Елизаветы Глинки Глеб Глинка, а также специалист по паллиативной медицине Ольга Демичева.

«Мы все продолжаем Лизино дело. И сейчас организация работает уже с новым руководством, работает нормально, стабильно, четко, без каких-либо проблем, хотя при этом до сих пор еще не имеет доступа ни к счетам организации, ни к финансовым документам», — сказал Федотов.

Он добавил, что как только доступ будет получен, будет проведен полный аудит, «чтобы понимать, каково реальное финансовое положение благотворительной организации».