Российское посольство в Лондоне не получало обращений по экстрадиции от Британии

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В посольстве России в Великобритании заявили, что не получали от властей страны официальных обращений по поводу экстрадиции подозреваемых, связанных с отравлением в Солсбери, сообщает РИА «Новости».

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.

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Как рассказали в посольстве, каких-либо официальных обращений на этот счет там не получали, и назвали публикации СМИ со ссылкой на неназванные источники «медийными вбросами».

«Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам», — заявили в посольстве.

Британцы Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.

Лондон полагает, что этим же веществом был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев.