Погибшего в ЦАР Орхана Джемаля похоронят 7 августа
Убитого в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, передает РИА «Новости».
По его словам, похороны Джемаля состояться 7 августа.
Он также добавил, что перед этим в Московской соборной мечети будет джаназа — заупокойная молитва.
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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были журналистские удостоверения различных СМИ.
Ранее сообщалось, что прощание с убитым в Центральноафриканской республике режиссером-документалистом Александром Расторгуевым состоится 7 августа на Троекуровском кладбище.
Также стало известно, что тела убитых в ЦАР россиян были отправлены на экспертизу.