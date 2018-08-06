Погибшего в ЦАР Орхана Джемаля похоронят 7 августа

Убитого в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, передает РИА «Новости».

По его словам, похороны Джемаля состояться 7 августа.

Он также добавил, что перед этим в Московской соборной мечети будет джаназа — заупокойная молитва.

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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были журналистские удостоверения различных СМИ.

Ранее сообщалось, что прощание с убитым в Центральноафриканской республике режиссером-документалистом Александром Расторгуевым состоится 7 августа на Троекуровском кладбище.

Также стало известно, что тела убитых в ЦАР россиян были отправлены на экспертизу.