Суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

Адвокат руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что апелляционный суд Херсонской области принял решение о сокращении срока содержания под стражей журналиста на пять дней, передает РИА «Новости».

«Было 64 дня. Нельзя больше 60 дней содержать человека под стражей. То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство, поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября», — сказал Доманский.

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Он отметил, что апелляцию защиты об изменении меры пресечения для Вышинского суд оставил без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в МИД пообещали добиваться освобождения Вышинского.