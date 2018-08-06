Мать убивших отца сестер Хачатурян рассказала о попытках заявлять на него в полицию

Мать обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала, что пыталась заявлять в полицию из-за насилия со стороны мужа, однако мер в связи с этим предпринято не было, передает радио «Комсомольская правда».

«Бывали очень давно случаи, что он в полиции мог взять и избить, потому что у него связи везде, даже не доходило до заявления. Ни заявления не было, ничего, и никто не вмешался. Раньше, 10 лет назад, может больше, они были близкими друзьями с начальником нашего отделения, поэтому ему все сходило с рук», — сказала Дундук.

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Говоря о том, почему сестры не совершили попытку бегства, вместо убийства отца, она сказала, что мужчина угрожал найти их убить «перед всеми».

Ранее сообщалось, что сестры Хачатурян продолжат получать среднее образование в СИЗО-6, где смогут подготовиться и сдать ЕГЭ.