СК: Киев не сообщает о причастных к убийству фотокорреспондента Стенина

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что украинская сторона не предоставляет российскому следствию данных о военных, которые могут быть причастны к смерти фотокорреспондента Андрея Стенина в Донбассе 6 августа 2014 года, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что подробной информацией об этом происшествии обладает украинская сторона. Однако на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы», — сказала Петенко.

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По ее словам, России также не сообщаются результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов. Следственный комитет, подчеркнула она, продолжит собирать доказательную базу.

Ранее в МИД России заявили, что безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер.