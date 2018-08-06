Число погибших из-за землетрясения в Индонезии достигло 91

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В Индонезии представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил об увеличении числа жертв землетрясения на острове Ломбок до 91, передает Associated Press.

По словам Нугрохо, кроме погибших, в результате стихийного бедствия серьезные травмы получили свыше 200 человек.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,9 скончались 82 человека. Кроме того, из-за стихийного бедствия тысячи жителей были эвакуированы в более безопасные места.