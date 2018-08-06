Шевченко выразил готовность дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР

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Российский журналист Максим Шевченко заявил о готовности дать показания по делу об убийстве в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шевченко, он бы хотел, чтобы следователи допросили и его тоже. Он добавил, что есть свидетели, которые способны «пролить свет» на произошедшее.

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«Он (Джемаль. — Газета.Ru) накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку», – сказал Шевченко.

Он добавил, что хотел отговорить коллегу от командировки, но Джемаль поехал, так как ему были нужны деньги.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что свидетельство о смерти убитого в ЦАР российского журналиста Орхана Джемаля потеряно, но Москва прилагает усилия для восстановления документа.