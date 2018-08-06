В Швеции задержали капитана из России, посадившего на мель сухогруз

Шведский окружной суд принял решение заключить под стражу российского капитана, который посадил на мель у берегов страны сухогруз «Би-би-си Лагос». Об этом сообщает STV.

Сухогруз «Би-би-си Лагос» следовал из Литвы в Испанию, но сел на мель возле шведского города Хельсингборг на западном побережье страны.

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По словам адвоката Роланда Тидена, россиянин признал, что управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он заявил, что не хочет находиться под стражей на территории Швеции.

«Он (российский капитан. — Газета.Ru) хочет домой в Россию, где у него семья», — сказал Тиден.

Отмечается, что прокуратура страны должна предъявить капитану обвинение до 17 августа.

Ранее источник в экстренных службах Ленинградской области сообщил, что в Финском заливе на мель сел сухогруз, который перевозил 3 тыс. тонн удобрений.