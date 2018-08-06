Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии проинформировало о том, что в результате землетрясения на острове Ломбок погибли 82 человека. Об этом сообщает Sky News.

По данным ведомства, в результате землетрясения магнитудой 6,9 скончались 82 человека. Кроме того, из-за стихийного бедствия тысячи жителей были эвакуированы в более безопасные места.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали не менее 32 человек. Власти Индонезии добавили, что информация о жертвах все еще уточняется, а их число может возрасти. Также они предупредили о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа.