В Смоленской области возбудили дело после гибели троих детей

Трое детей утонули в реке Западная Двина в Смоленской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Пятого августа 2018 года из реки Западная Двина в городе Велиж водолазами… подняты тела утонувших детей. Тела погибших переданы сотрудниками полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что из реки были подняты тела трех детей: девочки 2006 года рождения, мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Личности погибших установлены, все проживали в одной семье в городе Велиж.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СК.

Ранее в Сочи четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет, упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение.