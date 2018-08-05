Власти Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте гибели ребенка

Власти Сочи рассказали, почему на ливневке, в которую упал мальчик, не было решетки, передает РИА «Новости».

В администрации пояснили, что ливневая канава должна быть полностью открыта, и наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Сооружения должны быть полностью открыты, поскольку во время залповых тропических ливней, которые бывают в городе, решетки могут сорваться из-за потоков воды. Также там добавили, что сорванная решетка может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

3 августа четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет, упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение. В субботу, 4 августа, было обнаружено тело подростка, а позже спасатели нашли тело девочки.