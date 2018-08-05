В МЧС назвали причину взрыва на химзаводе под Тулой

В МЧС назвали одной из причин происшествия на химзаводе повреждение установки в одном из цехов предприятия, передает РИА «Новости».

«Предположительная причина происшествия — повреждение установки в одном из цехов предприятия», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили о взрыве на химзаводе в Тульской области. Представитель МЧС подтвердил, что около 17.00 мск пожарные выезжали на химзавод в городе Алексин.

Позже в МЧС опровергли информацию о взрыве.

В результате несчастного случая на химзаводе пострадали три человека.