При землетрясении на острове Ломбок погибли 19 человек

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По меньшей мере 19 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок, сообщает РИА «Новости».

«По последним данным, 19 человек скончались в госпитале Танджунг на севере острова Ломбок», — заявил представитель поисково-спасательной службы города Матарам Агнус Хендра Санджайа.

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Он добавил, что среди погибших один годовалый ребенок.

В Ростуризме добавили, что сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, нет.

Ранее власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа.