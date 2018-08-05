При землетрясении на острове Ломбок погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок, сообщает РИА «Новости».
«По последним данным, 19 человек скончались в госпитале Танджунг на севере острова Ломбок», — заявил представитель поисково-спасательной службы города Матарам Агнус Хендра Санджайа.
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Он добавил, что среди погибших один годовалый ребенок.
В Ростуризме добавили, что сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, нет.
Ранее власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами после землетрясения, произошедшего в воскресенье, 5 августа.