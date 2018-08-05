В Москве найден мертвым сын главы оружейной компании

Сын председателя совета директоров оружейной компании «Кольчуга» Михаила Хубутии — Николоз найден мертвым в московской квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

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Уточняется, что, когда уборщица пришла убирать квартиру на Малой Бронной, дверь была закрыта изнутри.

«В квартире обнаружили тело 26-летнего мужчины», — сказал источник.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти мужчины в квартире на Малой Бронной проводится проверка. Других деталей она не раскрыла.

По словам источника, последнее время молодой человек находился в состоянии депрессии, жаловался друзьям на усталость и апатию.