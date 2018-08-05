Полиция проверяет информацию о взрыве на химзаводе в Тульской области

Три человека пострадали в результате несчастного случая на химзаводе в Тульской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на химзаводе в Тульской области. Представитель МЧС подтвердил, что около 17.00 мск пожарные выезжали на химзавод в городе Алексин.

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«Но там не было ни взрыва, ни пожара. Нашим сотрудникам не пришлось там предпринимать какие-либо действия. По нашим данным, там произошел сбой какого-то технологического процесса, пострадали три человека», — сообщили в ведомстве, не уточнив характер травм, полученных работниками.

Представитель следственного управления СК по региону сообщил, что по факту произошедшего на химзаводе проводится проверка. На месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего.