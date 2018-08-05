В Швеции после смертельного ЧП призвали не делать игрушки, похожие на оружие

В Швеции полицейские застрелили молодого человека с игрушечным пистолетом в руках, приняв его за настоящий. После этого ассоциация продавцов детских игрушек призвала прекратить продажи игрушечного оружия, которое можно перепутать с настоящим, сообщает РИА «Новости».

В ассоциации отметили, что их обращение является рекомендацией, а окончательное решение принимать каждому следует самостоятельно.

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По имеющимся данным, шведские полицейские застрелили 20-летнего молодого человека ранним утром 2 августа, увидев в его руках предмет, похожий на оружие, и посчитав ситуацию опасной. В результате полученных ранений юноша скончался.

Мать погибшего рассказала, что у ее сына был синдром Дауна и аутизм. Ночью он без разрешения покинул квартиру, взяв с собой игрушечный пистолет.

Ранее сообщалось, что в одной из провинций Пакистана запретили игрушечное оружие.