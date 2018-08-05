Захарова поблагодарила причастных к перевозке тел российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что доставка тел российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, в Россию осуществлялась на деньги спонсоров, передает РИА «Новости».

«Доставка тел — это непростая работа. Средства были найдены — это были частные средства, частные спонсоры, и я очень благодарна тем людям, которые откликнулись на месте и собрали эти деньги, чтобы все это было сделано… Этим тоже занимались, но отмечу, что МИД России не участвует в следствии», — отметила Захарова.

По ее словам, в настоящий момент активно восстанавливаются документы — свидетельство о смерти Орхана Джемаля, которое было утеряно при транспортировке.