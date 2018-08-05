Синоптики пообещали москвичам на предстоящей неделе «температурную пилу»

На предстоящей неделе жителей Москвы и Московской области ожидает «температурная пила», которая проявится в резком перепаде температур. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в понедельник в столичном регионе погода еще будет теплой, воздух прогреется до +28°С, однако в середине недели москвичей ждет резкое похолодание. Ночь со вторника на среду должна стать самой прохладной, температура упадет до +11°С.

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Отмечается, что понижение температуры будет сопровождаться скоротечными ливнями, грозами, порывистым ветром. С четверга по субботу температура будет расти, погода будет солнечной, осадки маловероятны. В выходным ожидается возвращение жары до +30°С, что на 4-5°С выше климатической нормы.

«И только в воскресенье, 12 августа, погода испортится: столбики термометров поползут вниз, зарядят дожди, и лето постепенно пойдет на спад...», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях по Москве.