Захарова: Москва делает усилия для восстановления справки о смерти журналиста Джемаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, передает РИА «Новости».

Журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, написал в фейсбуке, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти журналиста, подписанного консулом России в ЦАР. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон.

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«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых неизвестные убили в ЦАР, направлены на экспертизу, чтобы установить причины гибели.