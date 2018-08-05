В Испании освободился приговоренный к трем тысячам годам тюрьмы террорист

Участник баскской террористической организации ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna — «Страна басков и свобода») Санти Потрос, приговоренный почти к трем тысячам годам тюрьмы, вышел на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Потрос в общей сложности провел в тюрьме 31 год — 13 во Франции и 18 в Испании. Полиция доказала его причастность к организации 40 терактов.

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Тюремный срок во Франции террорист получил в 1987 году за хранение оружия и взрывчатки, в 2000 году его экстрадировали в Испанию и приговорили почти к трем тысячам годам заключения за 11 преступлений. Однако в 2006 году Национальный суд Испании постановил объединить все эпизоды в одно дело, а максимальный срок наказания ограничил 30 годами.

После отмены Европейским судом по правам человека запрета на досрочное освобождение террористов в Испании срок Потросу сократили до 2025 года. В декабре 2014 года он вышел на свободу, но спустя месяц был арестован по новым обвинениям в терактах.

В 2016 году сообщалось, что во Франции обнаружили склад оружия террористов ЭТА.