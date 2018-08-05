В Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времен Второй мировой

В Швейцарских Альпах потерпел крушение немецкий самолет Junkers Ju-52, на борту которого могут находиться до 20 человек. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в таком самолете могут поместиться 17 пассажиров, двое пилотов и один член экипажа.

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На данный момент, отмечают в газете, информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что воздушное судно врезалось в гору на высоте более 2,5 км. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

По информации газеты, Ju-52 принадлежал местному авиаклубу и начал выполнять прогулочные полеты после того, как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС в начале 1980-х.

Junkers Ju-52 производили в Германии с 1932 по 1945 год. В общей сложности было выпущено 5 тыс. таких самолетов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек.