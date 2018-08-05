Российские туристы застряли в Болгарии из-за поломки самолета

В аэропорту Варны (Болгария) готовятся заночевать более 100 туристов из России из-за поломки самолета Boeing 737-300 авиакомпании Bul Air. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что чартерный рейс задерживается уже на 11 часов.

«Вылет рейса LB 125 по маршруту Варна-Внуково изначально планировался на 07:50 по московскому времени, но перенесен на неопределенное время по техническим причинам», — заявили представители авиакомпании.

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Также они отметили, что необходимые запчасти для ремонта будут доставлены из аэропорта Софии «в ближайшее время».

По данным агентства, у пассажиров, которые прошли регистрацию на рейс, паспортный контроль и совершили покупки в магазинах беспошлинной торговли, сотрудники аэропорта забрали посадочные талоны и попросили вернуться в вестибюль аэровокзала.

Ранее сообщалось, что в Приамурье детская тургруппа застряла в горах из-за дождей.