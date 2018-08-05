В Москве задержаны пятеро подозреваемых в организации нелегальной миграции

Московская полиция задержала пятерых человек, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что полицейские задержали пятерых «уроженцев» неназванных стран ближнего зарубежья. По данным ведомства, задержанным от 24 до 51 года, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

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Правоохранительные органы установили, что злоумышленники за деньги изготавливали иностранцам миграционные карты на основании подложных документов. Во время обысков оперативники изъяли шесть паспортов иностранных граждан, 19 пустых бланков миграционных карт и более 40 печатей различных фирм.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил доходы от патентов мигрантов.