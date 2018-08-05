Полиция Портленда разогнала потасовку сторонников и противников Трампа

Полиция американского города Портленд в штате Орегон применила светошумовые гранаты для разгона акции протеста, которая переросла в потасовку между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал The Oregonian.

По данным портала, члены группы Patriot Prayer, которые поддерживают Трампа, устроили акцию протеста, которая привлекла внимание их оппонентов. В результате большие группы людей собрались на противоположных сторонах улицы и начали размахивать баннерами и оскорблять друг друга.

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Когда они начали бросать в друг друга камни и бутылки находившиеся на месте сотрудники полиции потребовали прекратить акцию протеста. Митингующие не подчинились требованию, и полицейским пришлось применить светошумовые гранаты, отмечается на портале.

В данный момент задержаны четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне почти 600 человек задержали за протест против политики Трампа.