СК направил на экспертизу тела убитых в ЦАР российских журналистов

Тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых неизвестные убили в ЦАР, направлены на экспертизу, чтобы установить причины гибели. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также отметила, что по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР допрошены родственники погибших — их признали потерпевшими.

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По ее словам, в данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства преступления. Для этого следователи допрашивают друзей и коллег журналистов, которые могут обладать какой-либо информацией.

Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР россиян доставили в Москву.