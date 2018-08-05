В Utair заявили об исправности столкнувшихся Ми-8

Оба вертолета Ми-8АМТ, которые столкнулись в Красноярском крае, были исправны перед вылетом. Об этом говорится в заявлении Utair, опубликованном на сайте компании.

«Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — говорится в сообщении компании.

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Также в компании подчеркнули, что столкновение вертолетов произошло в «простых метеоусловиях».

В субботу, 4 августа, в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8АМТ погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8АМТ на высоте 100 м зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. Второй вертолет сбросил груз и совершил экстренную посадку.

Ранее сообщалось, что врио главы Красноярского края поручил помочь семьям погибших при крушении Ми-8.