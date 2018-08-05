Спасатели возобновили поиски пропавшей девочки в Сочи

Спасатели возобновили поиски 4-летней девочки, которую в пятницу, 3 августа, унесло течением реки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Отмечается, что в поисковых работах участвуют 24 человека.

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«С 5 утра продолжили поиски. Два катера в акватории моря ведут поиск, и группа спасателей [идет] пешком по руслу реки», — сообщили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что в данный момент девочка не найдена.

3 августа четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет, упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение. В субботу, 4 августа, было обнаружено тело подростка.

Ранее сообщалось, что спасатели в Сочи продолжат поиски пропавшей девочки в Сочи с рассветом.