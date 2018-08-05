В Москве в воскресенье ожидается до +29°С
В Москве в воскресенье, 5 августа, ожидается до +29°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.
Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
В субботу жителей Москвы и Московской области предупредили о надвигающейся грозе с градом.
Также ранее сообщалось, что к середине следующей недели жара в Москве спадет, однако меняться погода начнет уже с воскресенья.