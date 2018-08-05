Тела погибших в ЦАР россиян доставили в Москву

Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аэропорту «Шереметьево».

По данным агентства, тела россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были доставлены в Москву в ночь на воскресенье, 5 августа, рейсом из Парижа.

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«Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу», — сказал источник.

Он отметил, что сопровождающие, доставившие тела погибших в Москву, не станут общаться с прессой и проходить через основной терминал аэропорта.

Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж.