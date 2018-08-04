Врио главы Красноярского края поручил помочь семьям погибших при крушении Ми-8

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству оказать финансовую, психологическую, медицинскую и иную необходимую помощь семьям жителей региона, погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В настоящее время специалисты профильных министерств связываются с их родными и близкими. Рассматриваются варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края», — говорится в тексте официального сообщения.

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Среди пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении — шесть жителей Красноярского края, уточнили в региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае после крушения Ми-8 объявили день траура.