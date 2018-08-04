Кадыров назвал невиновным осужденного за убийство Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает невиновным осужденного за убийство полковника Юрия Буданова жителя Чечни Юсупа Темирханова, который умер в омской колонии, передает РИА «Новости».

«Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой и его последние слова на суде были «я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть», — сказал Кадыров.

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Глава Чечни посетил похороны Темирханова в родовом селении покойного и выразил его родственникам свои соболезнования.

«Мы будем добиваться справедливости», — сказал он.

Кадыров также подчеркнул, что к рассмотрению дел в отношении жителей Чечни необходимо подходить объективно.

Ранее сообщалось о смерти Юсупа Темирханова в колонии.