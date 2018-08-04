Брат погибшего командира Ми-8 прокомментировал крушение вертолета

<img src="//img.gazeta.ru/files3/91/11772091/RIAN_5478101.HR-pic905-895x505-8070.jpg">

Двоюродный брат погибшего при крушении вертолета Ми-8 командира экипажа Александра Кононова Евгений прокомментировал крушение в Красноярском крае, передает сайт kp.ru.

«Сашка с самого детства был романтиком и мечтателем. Подростком заболел небом. После школы пошел в Омское летное училище. Летал только на вертолетах. Север любил очень. Родом он из Тураханска, отец у него живет в Туруханске. А жена – в Красноярске. У него остался пятилетний сын. Семья у нас так-то большая, все уже знают о трагедии, все в шоке. Что будем делать, ума не приложу», — сказал Евгений.

Реклама

Он также подчеркнул, что вместе с его братом в кабине вертолета находились второй пилот и бортмеханик и предположил, что на борту произошла ситуация, на которую они не смогли повлиять втроем.

Ранее военный летчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ми-8.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

«Газета.Ru» следит за ходом расследования катастрофы в режиме онлайн.