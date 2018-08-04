МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о надвигающихся в ближайшие часы дождях с грозой и градом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По имеющимся данным, в ближайшие часы на Москву и Подмосковье надвигается гроза, которая сохранится до вечера. Пик грозовой активности, предположительно, придется до 17.00, а уже ближе к заходу солнца ливни прекратятся.

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«Местами дожди будут носить ливневой характер. Возможны шквалистые усиления ветра до 12-17 м/с. В отдельных районах возможен град», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грозовая активность будет носить локальный, очаговый характер. Ливни с грозами будут продвигаться с северо-запада со скоростью 20-25 км/ч.

В МЧС жителям порекомендовали при грозе по возможности не выходить из дома, не приближаться к проводам и антеннам и не пользоваться телефоном и другими электроприборами.