Минтранс: вертолетом Ми-8 управлял опытный командир экипажа

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Министр транспорта России Евгений Дитрих поручил Росавиации выяснить причины катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Глава Минтранса также дал указания относительно работы с родственниками погибших и со страховыми компаниями, взаимодействия с региональными властями и компанией «Ютэйр - вертолетные услуги», которой принадлежал разбившийся борт.

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По данным Минтранса, вертолетом управлял опытный 33-летний командир экипажа Кононов с общим налетом около 6 тыс часов, в том числе 2300 часов самостоятельно.

Руководство Минтранса выразило соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения.