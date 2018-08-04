В Москве в субботу ожидается до +29°С
В Москве в субботу, 4 августа, ожидается до +29°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.
Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи в жарой в столице.
Как отмечалось, в связи с прогнозируемыми явлениями москвичам рекомендуют быть осторожными и внимательными: избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.