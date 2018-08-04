В Москве в субботу ожидается до +29°С

В Москве в субботу, 4 августа, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.

Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 15 м/c.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи в жарой в столице.

Как отмечалось, в связи с прогнозируемыми явлениями москвичам рекомендуют быть осторожными и внимательными: избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.