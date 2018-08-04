На Украине предложили использовать вертолеты в качестве транспортных средств

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов предложил использовать вертолеты в качестве транспортных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, небо на Украине «соответствует лучшим европейским стандартам».

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Он также добавил, что с помощью вертолетов в стране можно решить проблему транспортного сообщения.

Однако, Турчинов подчеркнул, что в настоящее время инфраструктура Украины не готова к широкому использованию вертолетов в данном качестве.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Павленко заявил о возможности дефолта на Украине.

По его словам, из-за отсутствия финансирования на Украине сокращается множество социальных программ.