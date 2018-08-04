В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

На севере Чили в административном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 84 километров в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Икике», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу.