В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
На севере Чили в административном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 84 километров в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Икике», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу.