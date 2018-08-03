Убитого в ЦАР журналиста Джемаля похоронят на Хованском кладбище

Друг убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля журналист Максим Шевченко заявил, что его похоронят на Хованском кладбище в Москве, погребальная молитва пройдет в Московской соборной мечети, передает РИА «Новости».

По его словам, 6 и 7 августа пройдут следственные мероприятия, затем Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, после чего тело отдадут близким.

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«Как только выдадут, естественно, мы на следующий день его сразу похороним. В тот же день, боюсь, просто не успеем», — сказал Шевченко.

Шевченко затруднился назвать точную дату похорон.

Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР россиян отправлены в Москву.